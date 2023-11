Ukrajinec, který odstranil z domu v Hostomelu Banksyho graffiti, dostal podmínku

Muži, který před rokem z fasády domu v Hostomelu nedaleko Kyjeva vyřízl graffiti britského umělce Banksyho, soud v Irpini udělil pětiletý trest s tříletým odkladem. Informuje o tom server Ukrajinska pravda. Organizátorem skupiny, která graffiti zobrazující ženu v županu, plynové masce a s natáčkami odstranila, byl dobrovolník z Kyjeva.

Hájil se tím, že chtěl dílo z domu určeného k demolici zachránit.

Prokuratura Serhije Dovhyje obžalovala z „pokusu o krádež velkého rozsahu v podmínkách válečného stavu“. Hrozilo mu sedm až 12 let vězení a konfiskace majetku.

Policie loni 2. prosince ve vojenské části Hostomelu zadržela osm lidí z Kyjeva a Čerkas, kteří z fasády domu vyřízli Banksyho graffiti, dílo zabalili do fólie a chystali se ho naložit do auta. Vše se dělo za bílého dne na veřejném místě, kde chodili civilisté i vojáci. Zadržení tvrdili, že dílo zachraňovali. Z činu byl obviněn Serhij Dovhyj, protože vyšetřovatelé zjistili, že to byl on, kdo přišel s nápadem Banskyho graffiti vyříznout a akci zorganizoval. Po několika měsících se přiznal a dohodl se s prokuraturou, díky čemuž dostal podmíněný trest. Uvedl, že chtěl graffiti prodat a koupit za ně auta pro ukrajinskou armádu.

Soud mu nařídil uhradit asi 13 600 hřiven (asi 8260 korun) na znalecký posudek v oboru výtvarného umění.

Města a vesnice v Kyjevské oblasti, kde leží i Hostomel, byly mezi prvními na Ukrajině, které loni v únoru pocítily ruskou vojenskou agresi. Část regionu obsadila hned v prvních dnech invaze ruská okupační vojska, stáhla se odsud zhruba na začátku dubna. Po osvobození obcí svět šokovaly informace o masakrech civilistů ruskými vojáky a o masových hrobech. Moskva zodpovědnost popřela. (ČTK)