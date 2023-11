Policie obvinila šest lidí z okolí léčitele z Kutné Hory

Středočeští kriminalisté obvinili šest lidí z okolí samozvaného léčitele z Kutné Hory, informoval server iRozhlas. Čtyři ženy a dva muže policisté viní z vydírání a neposkytnutí pomoci v souvislosti s úmrtím člena sekty při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku.

Léčitele později usmrtily dvě jeho stoupenkyně, případem se zabývá Městský soud v Praze.

Případ se stal loni v srpnu. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Jeden z nich ho bil po dobu několika dní dřevěnou tyčí do hlavy, břicha a končetin.

„Kriminalisté viní tyto osoby ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let,“ řekla serveru mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. (ČTK, iRozhlas)