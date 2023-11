Vězni se zatím nedočkají více prostoru, vyhláška odsouvá změny na rok 2027

Čeští vězni se většího ubytovacího prostoru, který měli mít k dispozici od 1. ledna příštího roku, zatím nedočkají. Ministerstvo spravedlnosti konstatovalo, že stát nyní ve společných celách nedokáže zajistit požadovaný počet čtverečních metrů na každého z odsouzených.

Vyhláška, kterou úřad poslal do zkráceného připomínkového řízení, proto navrhuje odložit změny na rok 2027.

Aktuálně platí, že ve společné cele musí na jednoho odsouzeného připadat ubytovací plocha nejméně čtyř metrů čtverečních a samostatná cela nesmí být menší než šest čtverečních metrů. Podle nového pravidla má na jednoho vězně připadat minimální plocha šesti metrů čtverečních a na každého dalšího nejméně čtyři čtvereční metry.

Změny stát schválil v roce 2020, a to na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Ministerstvo k tomu nyní konstatovalo, že počty vězňů tehdy v ČR klesaly, a pokud by tento trend pokračoval, bylo by možné požadavkům výboru vyhovět „bez přílišných nároků na budování nových či rekonstrukci stávajících prostor věznic“. Počet vězňů však od loňského roku opět stoupá.

Podle ministerstva není rozšíření minimální ubytovací plochy možné jednak kvůli nárůstu počtu vězňů, jednak kvůli stavu veřejných financí. Za mřížemi je nyní 19 679 lidí, což je o 627 více než na počátku roku. Aplikováním nových pravidel by ve věznicích ubylo 2806 míst, z toho 2255 pro výkon trestu a zbytek ve vazbě. Některé věznice by pak byly přeplněné až o 90 procent ubytovacích kapacit, tvrdí úřad.

Ministerstvo dále uvedlo, že postup podle nových pravidel by nyní mohl zhoršit napětí mezi vězni. Některé z nich by totiž Vězeňská služba například musela přesunout do věznic vzdálenějších od jejich bydliště, což by mohlo jejich blízkým zkomplikovat návštěvy.

Navrhované odložení účinnosti o tři roky počítá s tím, že se v mezičase projeví dopady plánované novely trestního zákoníku. Ta má přispět ke snížení počtu vězňů mimo jiné částečnou dekriminalizací neplacení výživného či širším využitím alternativních trestů. (ČTK)