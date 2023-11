Imex Group podala ústavní stížnost, žádá odškodnění za Babišovy výroky k Vrběticím

Andrej Babiš zakázal svým advokátům poskytovat informace k usnesení Vrchního soudu. Ten zrušil osvobozující verdikt v kauze Čapí hnízdo. „Měli jsem s klientem velkou poradu a sám od sebe nám výslovně řekl, že si nepřeje, abychom to jakkoliv komentovali, aniž by on odsouhlasil, zda to můžeme, či nemůžeme říci,“ uvedl Deníku N advokát Eduard Bruna.