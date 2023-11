Učitelská platforma se vymezila proti odborovým protestům

Učitelská platforma se ostře vymezila proti odborovým protestům. Podle ní odbory zneužívají původní záměr učitelské stávky a spojují se s lidmi, kteří jsou ohrožením pro demokracii.

Spolek to uvedl na sociální síti X. To, že odbory neinformovaly o tom, kdo bude na demonstraci vystupovat, považuje předsedkyně Učitelské platformy a učitelka gymnázia v Litoměřicích Petra Mazancová za skandální. Podle jejího názoru by měl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula odstoupit. Řekla to ČTK.

Spolek se podle Mazancové distancuje od demonstrace a jejích pořadatelů. Reagoval tak mimo jiné na vystoupení blogera, který si říká Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, na demonstraci. Protesty proti úspornému balíčku a vládě jsou podle Mazancové něco jiného než vystupování proti demokratickému zřízení. Na demonstraci spolku podle Mazancové vadí více věcí, mimo jiné to, že odbory nikoho neinformovaly, kdo bude na pódiu vystupovat. „Z různého pohledu je to na odstoupení pana předsedy Středuly,“ řekla Mazancová.

Od některých vystupujících, například Sterzika, se distancoval i šéf školských odborů František Dobšík. Řekl to ČTK. Na demonstraci byl podle svých slov hostem.

Sterzik v minulosti vystupoval například na demonstraci pořádané neparlamentní stranou Právo Respekt Odbornost (PRO) Jindřicha Rajchla. Je označován za proruského dezinformátora, v minulosti na něj upozorňoval i web manipulatori.cz.

„Boj za zachování nebo zlepšení podmínek vzdělávání neznamená boj proti vládě a demokracii! Nepodporujeme proruské kolaboranty!“ uvedl spolek na síti X. O programu odborářských protestů nebyl spolek podle svého vyjádření předem informován a nijak se na něm nepodílel.

Na sociálních sítích se objevují názory lidí, že odborové svazy zneužily učitelskou stávku pro svůj prospěch. Naopak podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla je třeba akce brát jako dvě různé věci. „Dnešní vystoupení významné části školské komunity a povšechnou odborovou akci berme jako dvě naprosto různé věci,“ uvedl na sociální síti X Nantl.

Odbory protestovaly proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Učitelská platforma je spolek, který sdružuje asi 2000 učitelek a učitelů mateřských, základních, středních, základních uměleckých a vyšších odborných škol. Na středních, základních a mateřských školách v Česku je podle statistik ministerstva školství za loňský rok zhruba 180 000 učitelů, kteří mají různé typy úvazků.