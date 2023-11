Republikáni podmiňují další americkou pomoc Kyjevu zpřísněním imigračních zákonů

Američtí zákonodárci se po prázdninách spojených se Dnem díkůvzdání vracejí do Kongresu a mimo jiné je čekají nová jednání o tom, jak uvolnit další miliardy dolarů na vojenskou podporu Ukrajiny. Žádost prezidenta Joea Bidena zatím čelí odporu Republikánské strany.

Naposledy americký Kongres uvolnil peníze pro Kyjev na konci loňského roku, tedy těsně předtím, než ve Sněmovně reprezentantů nastoupila nová republikánská většina. Mezi republikány postupně sílí hlasy zpochybňující dosavadní míru americké podpory a průzkumy veřejného mínění ukazují, že podle většiny republikánských voličů Washington zemi napadené Ruskem pomáhá příliš.

Republikánští politici často debaty o Ukrajině stáčí k dění na americko-mexické hranici a argumentují, že USA by se měly místo války v Evropě věnovat vlastním problémům s nelegální imigrací. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč prezident Biden zahrnul dodatečné prostředky pro zabezpečení hranice do říjnového krizového balíku, v němž požaduje i více než 61 miliard dolarů na pokračování vojenské a ekonomické podpory Kyjeva.

Osud tohoto návrhu po více než měsíci zůstává nejasný. Jeho složka týkající se americko-mexické hranice je pro republikány nedostatečná a zákonodárci v obou komorách Kongresu kromě posílení ostrahy požadují úpravy imigračních procesů. To je přitom otázka, v níž republikáni s demokraty nenachází společnou řeč po desetiletí.

Konkrétně chtějí republikáni především zpřísnit kritéria, podle nichž se při úvodních pohovorech se žadateli o azyl posuzuje, zda mají důvod obávat se politické, náboženské či rasové perzekuce v domovské zemi. „Chceme zabezpečit naši hranici, chceme zastavit příliv nelegálních imigrantů do téhle země,“ řekl televizi Fox News senátor Tom Cotton, který je jedním z lídrů republikánské strategie.

Politické tahanice se odehrávají na pozadí extrémně rušného období na hranici mezi USA a Mexikem, kam přichází běženci především z Latinské Ameriky prchající před chudobou a násilím v zemích jako Venezuela, Nikaragua či Haiti. Počet zatčení migrantů po nelegálním překročení hranice v září dosáhl skoro 220 000, což byl druhý nejvyšší měsíční součet od počátku záznamů. Bidenova administrativa se trend snaží zvrátit vlastními restriktivními plány, klíčový pilíř její strategie však v létě narazil u soudu. (ČTK)