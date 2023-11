V Ústeckém kraji je hospitalizováno 66 pacientů s covidem, nejvíc za letošek

Čínské nemocnice se snaží zvládnout nápor nemocných a WHO chce od Pekingu víc informací o „nediagnostikovaném zápalu plic“ – ano, to už tu jednou bylo. Ale to neznamená, že se v Číně šíří „záhadný nový virus“, nebo dokonce nový covid. Vysvětlujeme proč.