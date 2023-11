Fiala: Vláda nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. Ustoupili bychom od dobré budoucnosti, řekl premiér v Brně v den stávky. Odmítl také, že by vláda s odborovými organizacemi nejednala.

Briefing předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v hotelu International, 27. listopadu 2023, Brno. Foto: Patrik Uhlíř, ČTK

„Ten dialog je permanentní a mohl by fungovat dobře za předpokladu, že zájem domluvit se mají obě strany,“ řekl Fiala s poznámkou, že zájem domluvit se má jeho kabinet, odbory naproti tomu zřejmě chápou jednání „jako výraz slabosti“.

Vláda voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance, a schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou tak podle premiéra nezbytné kroky.

Fiala: Jsme připraveni jednat, ale ne pod tlakem

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Za stávkou ve školství a dalšími protesty vidí Fiala snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil ministerský předseda. Kolem stávky ve školství podle něj kolují nepravdivé informace, které ovlivňují protestující ve školství. Nebudou se masivně rušit nepedagogická místa ani rozdělené třídy, dodal.

V Česku začal odborářský den protestů proti krokům vlády. Odborům vadí podoba vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy. Stávka se uskuteční v řadě firem či úřadů. Tisíce odborářů a odborářek pak mají dorazit do Prahy na protestní pochod a demonstraci.

Začala také celodenní výstražná stávka základních, středních a mateřských škol, podle odhadu odborů se do ní v různé míře zapojí téměř 70 procent škol. Některé zůstaly zavřené, jiné fungují v omezeném režimu. Školské odbory protestem usilují o více peněz pro školství na příští rok.

Fiala zpochybnil, proč se stávky odborů konají právě dnes, když konsolidační balíček byl už schválen. „Tady nejde o úpravu těchto velmi potřebných kroků pro lepší budoucnost naší země, ale jde o politické ambice odborů a jejich předáků,“ řekl premiér. Šéf ČKMOS Josef Středula už včera politické ambice odmítl. (ČTK, red.)