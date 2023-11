Video dne: Do Prahy ve středu se svým novým filmem přijede Luc Besson

Letošní ročník Festivalu francouzského filmu se pomalu chýlí ke konci. Ještě před svým závěrem přivítá posledního hosta – na festival přijede francouzský režisér, scenárista a producent Luc Besson.

Besson natočil téměř dvacet celovečerních filmů. Mezi jeho nejznámější snímky patří například Magická hlubina, Leon, Brutální Nikita nebo Pátý element, které zaznamenaly celosvětový úspěch.

Jeho filmy byly několikrát nominovány na Césara, za snímek Pátý element byl oceněn Césarem za nejlepší režii. Byl oceněn také Českým lvem, získal ho v roce 1996 za snímek Leon. V Čechách také natáčel Johanku z Arku v hlavní roli s Millou Jovovich.

Besson přijede do kina Světozor

Luc Besson přijede do Prahy uvést svůj poslední snímek DogMan. Diváci se s režisérem mohou setkat na projekci ve středu 29. listopadu ve 20:30 v kině Světozor. Besson snímek osobně uvede a po projekci bude divákům odpovídat na jejich otázky.

DogMan je příběh chlapce, s nímž se život nijak nemazlil a kterého zachrání láska jeho psů. Hlavní roli netradičního hrdiny Luc Besson svěřil Calebu Landry Jonesovi.

„Douglas je ztracený mladý muž… A nemá co ztratit. Naprosto nic. Jeho sny a iluze jsou na míle daleko od jeho trpké reality. Myslím, že zoufale potřebuje unikat ze svého každodenního života co nejčastěji. Zároveň je velmi poctivý a má silnou morální integritu,“ popisuje Caleb Landry Jones hlavního hrdinu.

„Inspirace pro můj nový film částečně pochází z novinového článku o francouzské rodině, která zavírala své vlastní dítě do klece, když mu bylo pět. Z toho vyvstala otázka, co to s člověkem udělá mentálně. Jak někdo tohle přežije a co s ním udělá prožité utrpení? Tuhle myšlenku jsem se rozhodl prozkoumat prostřednictvím DogMana,“ říká ke vzniku filmu Luc Besson.

Snímek byl uveden v hlavní soutěži letošního filmového festivalu v Benátkách, do českých kin vstupuje 30. listopadu a distributorem je společnost Bioscop..