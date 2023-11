Začala stávka škol, odbory a stávkující se obávají snížení kvality výuky

V Česku začala celodenní výstražná stávka základních, středních a mateřských škol, podle odhadu odborů se do ní v různé míře zapojí téměř 70 procent škol. Některé zůstanou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se v neděli večer omluvil rodičům, že se oni a jejich děti stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími. Žádná z možných změn ve školství podle něj nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, cílem je zajistit dlouhodobě udržitelné personální obsazení.

Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Poukazují na to, že to povede ke snížení kvality výuky. Chtějí také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. V Česku je podle ročenky ministerstva školství přibližně 4200 základních, 1300 středních a 5400 mateřských škol.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek také minulý týden řekl, že vláda je připravená zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Spor podle Beka není o tom, zda má někdo dobrou vůli přidat peníze, nebo ne, ani nejde o spor o diplomatických či profesionálních schopnostech jednotlivých aktérů, nýbrž se týká ekonomických možností státu. Ministr v neděli večer také řekl, že odbory při jednání s ministerstvem nestanovily jasně své požadavky. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka je to úhybný manévr, který má odbory a stávkující znevěrohodnit v očích veřejnosti.

Stávku podporuje i vysokoškolský odborový svaz, 13 fakult podpoří požadavky regionálního školství hodinovou výstražnou stávkou. Podporu vyjádřili i vychovatelé a někteří středoškolští studenti, kteří uspořádají v Praze protest.

Bek i odboráři chtějí v jednání pokračovat i po stávce. Podle ministra nesmí být příčinou toho, že spolu ministerstvo, aktéři ve školství a odbory přestanou vést dialog. Oprava systému financování škol je podle ministra možná cestou změn školského zákona. Novela by měla umožnit lépe řídit personální růst ve školství. (ČTK)