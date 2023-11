Rozcestník textů k pondělní stávce odborů a škol

Na pondělí 27. listopadu svolaly odbory stávku a protesty. Vadí jim podoba vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy nebo nenavyšování platů ve veřejném sektoru. Zaměstnanci stovek firem budou stávkovat hodinovým zastavením výroby.

Uskuteční se také celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Školské odbory protestem usilují o více peněz pro školství na příští rok.

Jak bude stávka škol v pondělí probíhat? Co učitelům vadí? Na hlavní otázky odpovídáme zde:

Mapu zavřených škol najdete zde:

Kde peníze na vzdělání chybí, co ministerstvo plánuje a co by se ještě mohlo změnit, vysvětlujeme v tomto textu:

Změny ve financování školství i možné dopady stávky v rozhovoru popisuje také Bekův náměstek Jiří Nantl:

Odborníci hodnotí, jak dopadnou protesty na Fialovu vládu:

Jak na stávku reaguje premiér Fiala: