Ministr školství Mikuláš Bek se v předvečer stávky omluvil rodičům, že se oni a jejich děti „stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími“. Žádná změna ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, řekl.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Na tiskové konferenci dnes Bek mimo jiné řekl, že žádná z možných změn ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, cílem je podle něj zajistit dlouhodobě udržitelné personální zajištění. Model financování školství podle ministra způsobuje rychlý růst nových úvazků, což působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů při stagnaci ekonomiky.

Školské odbory na pondělí vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol. Podle odhadů odborů se zapojí téměř 70 procent škol. Učiní tak v různé míře, některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném provozu.

Bek: Odbory nestanovily jasně své požadavky

Bek se dnes v otevřeném dopise obrátil na rodiče. Spor není o tom, zda má někdo dobrou vůli přidat peníze, nebo ne, ani nejde o spor o diplomatických či profesionálních schopnostech jednotlivých aktérů, nýbrž se týká ekonomických možností státu, míní ministr.

Model financování nastavený v letech 2016 až 2018 podle Beka způsobuje to, že velmi rychle rostou nové úvazky ve školství. Za posledních pět let přibylo 40 000 zaměstnanců, takže aktuálně stát platí téměř 300 000 lidí, řekl. Takové tempo růstu nových úvazků podle Beka působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů ve chvíli, kdy ekonomika neroste, ale stagnuje.

Odbory nestanovily jasně své požadavky při jednání s ministerstvem, řekl také Bek. Odboráři podle něj nepřicházeli s konkrétními představami o platech nepedagogických pracovníků, asistentů pedagogů či učitelů. Řada obav z možných změn modelu financování školství podle ministra není odůvodněná a nepřihlíží k faktům.

Bek: Pozice nepedagogů jsou bolavým místem rozpočtu

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek také tento týden řekl, že vláda je připravená zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Bolavým místem rozpočtu jsou podle Beka pozice nepedagogů, platy kuchařek, uklízeček či administrativních pracovníků označil za poměrně nízké. Uvedl ale, že tarify těmto zaměstnancům vláda loni zvýšila o deset procent. Vláda je podle ministra připravena v lednu hledat dodatečné zdroje a pokud by šly do kapitoly jeho úřadu, bylo by je možné použít právě na navýšení platů nepedagogů. (ČTK)

Více píšeme o chystaných plánech ve školství zde: