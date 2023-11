STEM: Ve volbách by zvítězilo ANO, SPD se dostalo na druhé místo

V listopadovém průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by drtivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,2 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo SPD s 12 procenty. Dříve druhá ODS by se s 11,6 procenta hlasů ocitla na třetím místě před Piráty, kteří obdrželi 10,2 procenta.

Předseda hnutí SPD na únorové mimořádné schůzi Sněmovny k návrhu na omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. Foto: ČTK

Podle agentury STEM je patrné, že mezi ostatními politickými subjekty dominuje hnutí ANO, které jako jediné dosahuje dlouhodobě možných zisků nad 30 procenty. Od posledního volebního modelu zaznamenalo skok hnutí SPD. Podle STEM je to tím, že v době zjitřených nálad a nejistých výsledků reprezentuje protestní hlasy.

Na hranici volitelnosti by se ocitla vládní TOP 09 a lidovci by se podle průzkumu do Poslanecké sněmovny vůbec nedostali.

Data pro model sbírala agentura STEM v období od 2. do 14. listopadu. Koncem října vyhlásily odbory termín protestů a stávky proti krokům vlády. Ta se uskuteční zítra. (CNN Prima News)