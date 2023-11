Irský premiér si vysloužil kritiku za vyjádření o propuštění devítileté dívky Hamásem

Irský premiér Varadkar vyjádřil radost z propuštění devítileté Emily Hamásem slovy, že „se ztratila“ a „byla nalezena a vrácena“. Jeho vyjádření na sociální síti X odsoudil izraelský ministr zahraničí Kohen. Emily má i irské občanství.

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.

