Jan Skopeček zůstává předsedou středočeské ODS, je i lídrem pro krajské volby

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček na dnešním regionálním sněmu ve Slaném obhájil funkci předsedy středočeské ODS. Stranu rovněž povede do krajských voleb na podzim příštího roku, bude usilovat o post hejtmana.

Hlasovalo pro něj 103 delegátů ze 115. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí občanských demokratů Jakub Skyva.

Ve volbě předsedy regionu neměl Skopeček protikandidáta. O post lídra do krajských voleb se vedle Skopečka ucházeli také starosta Čelákovic Josef Pátek, Pavel Pavlík a Petr Bendl. „Pavel Pavlík a Petr Bendl se během svých projevů vzdali kandidatury ve prospěch jiného kandidáta,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí.

„Velmi si vážím důvěry, kterou mi vyjádřil můj domovský region. Silnou podporu vnímám jako ocenění mých postojů a dosavadní práce v politice. Být lídrem do krajských voleb je obrovská výzva. Ve Středočeském kraji je možné navázat na dobrou práci našich radních. Zároveň bych chtěl dát Středočeskému kraji větší dynamiku, aby byl lídrem mezi ostatními kraji a bylo to prosperující a bezpečné místo pro život,“ uvedl Skopeček. Za hlavní priority považuje rozvoj dopravní obslužnosti a infrastruktury v regionu, budování P+R parkovišť na okraji Prahy, přizpůsobení středoškolských studijních oborů poptávce studentů a dostupnost a kvalitu zdravotní a sociální péče. „Pozice hejtmana mi dává smysl. Na stavu financí, silnic, školství i zdravotnictví je i v kraji stále co zlepšovat. Středočeský kraj má potenciál na rychlejší rozvoj a dynamiku a nová krev by mu prospěla,“ doplnil Skopeček.

Podporu na nominaci do voleb do Evropského parlamentu dnes získala Veronika Vrecionová

Delegáti volili také další vedení regionu. Pozice místopředsedů obhájili krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík, senátor a primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati, Tomáš Martinec, Tomáš Vokurka a Roman Jandík.

Podporu v nominaci do voleb do Evropského parlamentu dnes získala Veronika Vrecionová. Hlasovala pro ni většina z přítomných delegátů. Region podpořil i dalších pět kandidátů, o kterých rozhodnou další orgány.

O tom, zda půjdou občanští demokraté do krajských voleb v příštím roce spolu s TOP 09 a lidovci, se nadále jedná. Skopeček už dříve uvedl, že jednání vypadají nadějně.

Středočeskou ODS vede Skopeček od roku 2013, kdy v jejím čele vystřídal bývalého hejtmana a exministra zemědělství a dopravy Petra Bendla. Skopeček byl dlouholetým krajským zastupitelem, poprvé ho lidé zvolili v roce 2004. Ve středočeském zastupitelstvu strávil čtyři volební období. Byl mimo jiné předsedou kontrolního výboru a radním pro školství. V letech 2006 až 2013 byl poradcem prezidenta Václava Klause, od roku 2017 je poslancem. Při minulých krajských volbách kandidoval na středočeské kandidátce ODS z 19. místa, mandát zastupitele nezískal. ODS tehdy v krajských volbách skončila druhá za hnutím STAN a společně s ním, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení, se podílí na koalici. (ČTK)