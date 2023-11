Dohoda o plynu s Tureckem je už blízko, tvrdí opět Rusové

Rusko by se v nejbližší době mohlo dohodnout s Tureckem na vytvoření střediska pro obchodování se zemním plynem, řekl v ruské televizi místopředseda ruské vlády Alexandr Novak.

O tom, že dohoda je blízko, hovořil podle agentury Bloomberg už ruský prezident Vladimir Putin při setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Soči na počátku září.

„V současnosti se dohaduje cestovní mapa a turecká delegace se chystá navštívit Petrohrad, aby se seznámila s vypracovanými plány Gazpromu v této oblasti. Jsem přesvědčen, že v nejbližší době bude dosaženo dohod o praktické realizaci tohoto projektu,“ řekl vicepremiér Novak podle agentury TASS.

Ta připomněla, že prezident Putin loni v říjnu ohlásil plán, že do Turecka by bylo možné posílat veškerý objem plynu, který měly původně přepravovat do Evropy plynovody Nord Stream. Turecké úřady podle TASS tvrdí, že infrastruktura je téměř připravena, ale nutné jsou změny v zákonech.

Ruský plán nahrává turecké touze fungovat jako burza pro země s nedostatkem energie. Ale diskuse příliš nepokročily, protože Turecko v únoru utrpělo ničivá zemětřesení a zaměřilo se na květnové volby. Vyjednávání zdržely také neshody ohledně toho, kdo by měl mít středisko na starosti, napsala dnes agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje obeznámené s projektem.

Gazprom před ruským útokem na Ukrajinu dodával do Evropy kolem 155 miliard krychlových metrů plynu ročně. Loni se nicméně ruské dodávky do Evropské unie prostřednictvím plynovodů snížily na 60 miliard krychlových metrů; letos počítá EU s poklesem na 20 miliard krychlových metrů, uvedla dříve agentura Reuters. EU tento pokles kompenzuje z jiných zdrojů.

Gazpromu v letošním prvním pololetí klesla produkce plynu meziročně o téměř 25 procent a jeho čistý zisk se v prvním pololetí propadl na 296 miliard rublů (zhruba 70 miliard Kč) z 2,5 bilionu rublů před rokem. V samotném druhém čtvrtletí se firma dostala do ztráty 18,6 miliardy rublů po zisku 1,03 bilionu rublů před rokem. (ČTK)