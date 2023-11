Severní Makedonie krátce pozastaví zákaz ruských letů

Severní Makedonie pozastaví zákaz ruských letů do země, aby umožnila případný příjezd ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ten je pozvaný na mezinárodní konferenci OBSE, ale zatím není jasné, jestli pozvání přijme.

Konference se budou účastnit ministři zahraničí členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy evropské země, Kanada, USA, Turecko, Mongolsko a země bývalého Sovětského svazu.

Pozastavení zákazu by mělo platit od 29. listopadu do 1. prosince, tedy po dobu konání konference, a týkalo by se pouze Lavrovova letu. Ostatní lety by z Ruska by možné nebyly.

Lavrov oficiálně pozvání nepřijal, ale dříve vyjádřil přání zúčastnit se s osmdesátičlennou delegací. Ruský ministr zahraničí od ruské invaze na Ukrajinu nenavštívil žádnou evropskou zemi vyjma Běloruska.

Pokud by se na jednání do Skopje vydal, část zemí EU by musela přerušit zákaz vstupu ruských letadel do svého vzdušného prostoru. (ČTK)