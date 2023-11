Lídrem KDU-ČSL na jižní Moravě bude hejtman Grolich

ODS povede příští rok do krajských voleb na Vysočině jako lídr hejtman Vítězslav Schrek. ODS bude kandidovat v koalici se Starosty pro občany a s TOP 09. Vyloučila, že by šla po volbách do koalice s KSČM a není nakloněna ani koalici s populisty, k nimž řadí i hnutí ANO. Schrek to oznámil po dnešním jednání regionálního volebního sněmu ODS.