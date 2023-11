Červený kříž: Hamás propustil 24 rukojmí

Mezinárodní výbor Červeného kříže oznámil, že Hamás celkem propustil 24 rukojmí. Mezi nimi je 13 izraelských žen a dětí, 10 nečekaně propuštěných občanů Thajska a jeden Filipínec. Propuštění je součástí dohody o klidu zbraní mezi Izraelem a Hamásem. (ČTK, Červený kříž)

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages.

We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties.

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 24, 2023