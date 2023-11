Ulož.to mění pravidla, už nebude možné sdílet soubory

Politická Pointa N: Nespokojenost s Fialovou vládou získá v pondělí viditelnou podobu. Do ulic zamíří protestovat odboráři, kromě nich budou stávkovat i školy. Jak velký problém to je pro vládu? A Miroslav Kalousek oznámil snahu kandidovat do Evropského parlamentu, což může zase spustit zajímavé tahy v TOP 09. Komentujeme klíčové politické dění týdne.