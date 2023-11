Izraelská média: Izraelská rukojmí propuštěná Hamásem už jsou v Egyptě

Izraelská rukojmí, která propustilo hnutí Hamás, už jsou v Egyptě, uvedly dnes servery deníků The Times of Israel a Haarec. Celkem 13 žen a dětí, jež strávily skoro sedm týdnů v zajetí, si má převzít izraelská armáda, která je letecky dopraví do izraelských nemocnic.

Propuštění rukojmí potvrdilo i několik zdrojů z Hamásu, uvedla agentura AFP. Radikální palestinské hnutí podle AFP potvrdilo také propuštění 12 thajských rukojmí, o kterém dříve informoval Egypt.

V rámci dohody o dočasném příměří má dnes Izrael propustit 39 palestinských vězňů, zamíří na okupovaný Západní břeh Jordánu. (ČTK)