ČR podporuje snahu SR o prodloužení výjimky z protiruských sankcí na ropu

Česká republika podporuje snahu Slovenska o prodloužení výjimky ze sankcí, která aktuálně do 5. prosince umožňuje výrobu a vývoz produktů z ruské ropy, řekl premiér Petr Fiala (ODS) po dnešním setkání se slovenským předsedou vlády Robertem Ficem v Praze.

Podle Fica je proces na úrovni Evropské komise na dobré cestě.

Výjimka ze sankcí vůči Rusku slovenské rafinerii Slovnaft umožňuje vyvážet do ČR rafinované produkty z ruské ropy. Pokud by výjimka pro Česko, Slovensko a Maďarsko skončila, ruskou ropu by bylo možné zpracovávat jen pro domácí trh. České čerpací stanice by přišly o miliony litrů paliv, napsaly dnes Lidové noviny. Dodavatelé by museli pohonné hmoty nahradit dovozem například z dražšího Německa. Nehrozil by nedostatek pohonných hmot, spíš částečné zdražení, doplnil list.

Fiala dnes uvedl, že před měsícem při setkání v Bruselu přislíbil Ficovi podporu případné žádosti. Česko sice patří mezi podporovatele co nejdůraznějších sankcí vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu, drží se ale principu, že všechny sankce musí působit větší problémy Rusku, než zemím, které je uplatňují.

Fiala připomněl, že Česko se v podstatě za rok zbavilo závislosti na ruském plynu, u ropy pro to dělá maximum především díky projektům spojeným s ropovodem TAL. „Rozumíme ale tomu, že Slovensko potřebuje čas, a proto podporujeme tento požadavek,“ řekl.

Podle Fica je proces na úrovni Evropské komise zahájený. „Myslím, že jsme na dobré cestě, pokud jde o tuto výjimku,“ uvedl. Potvrdil, že Česko dostálo svému předchozímu slibu a případnou slovenskou iniciativu blokovat nebude. Slovensko bude podle něj při rozhodování o budoucích unijních sankcích důrazněji žádat analýzy jejich dopadu na EU a členské státy.

Zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie začal platit loni v prosinci. Dovoz ropovodem Družba, jehož jižní větev vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a severní do Polska a Německa, má však z embarga dočasnou výjimku. (ČTK)