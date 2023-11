Budoucí palestinský stát by mohl být demilitarizovaný, míní egyptský prezident

Egyptský prezident řekl, že budoucí palestinský stát by mohl být demilitarizovaný a se zárukou mezinárodních bezpečnostních sil. „Ty by poskytovaly bezpečnost Palestině i Izraeli,“ řekl Abd al-Fattáh as-Sísí. Mohlo by podle něj jít o síly NATO, OSN, případně o síly arabských zemí nebo Spojených států amerických.

Tisková konference probíhala v Káhiře a egyptský prezident na ní vystoupil společně se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem a belgickým premiérem Alexandrem De Croem. (Al-Džazíra)