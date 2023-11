Nálada před odpoledním propuštěním rukojmích je v Izraeli napjatá

Nálada v Izraeli je před odpoledním propuštěním rukojmích napjatá, řekla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová s tím, že se neví, v jakém budou stavu ani zda příměří, které ráno mezi Izraelem a Hamásem vstoupilo v platnost, vydrží.

Izrael podle ní také dává jasně najevo, že vojenskou operaci po skončení příměří obnoví, aby splnil svůj cíl zbavit Pásmo Gazy nadvlády teroristické organizace Hamás. Konflikt by tak podle velvyslankyně mohl skončit za předpokladu, že by se Hamás vzdal, složil zbraně a jeho velení by z jím okupovaného území odešlo.

„Všichni ale mají velikou radost, že se nějací rukojmí vrátí domů, nicméně se neodvažují příliš doufat, protože si nejsou jistí, zda příměří vydrží celou dobu,“ doplnila Kuchyňová Šmigolová. Během tohoto čtyřdenního příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, které dnes vstoupilo v platnost, by mělo dojít k propuštění několika izraelských rukojmích držených Hamásem, ale i Izraelem zajatých palestinských vězňů.

K propuštění prvních 13 izraelských rukojmích z řad žen a dětí by mělo dojít v 16:00 hodin místního času, tedy v 15:00 hodin středoevropského času (SEČ). Výměnou má být pak propuštěno 39 palestinských vězňů, z toho 24 žen a 15 náctiletých chlapců. Během klidu zbraní má být propuštěno zhruba 50 z odhadovaných 240 rukojmích výměnou za asi 150 palestinských vězňů.

Na otázku, co o Izraeli vypovídá nepoměr mezi dohodnutým počtem rukojmích a palestinských vězňů, které čeká propuštění, velvyslankyně odpověděla, že Izrael „strašlivě silně dbá o své občany a o to, aby se kdokoliv, kdo se ocitne v nebezpečí a kdo je unesen, mohl vrátit zpátky“.

„Dohoda, aby přibližně 50 rukojmích bylo vyměněno za 150 palestinských vězňů, je v Izraeli přijímána jako něco, co je nutné, byť ne nutně dobré, a vypovídá to o jisté potřebě Izraele získat své občany, zejména ženy a děti,“ míní diplomatka.

Jak dlouho příměří vydrží, není jisté

V tuto chvíli je podle Kuchyňové Šmigolové těžké předpovídat, zda bude příměří prodlouženo nad rámec plánovaných čtyř dní. „Mluví se o tom, že by příměří mohlo být prodlouženo o dalších přibližně pět dní s tím, že by každý den bylo propuštěno dalších deset rukojmích a dalších přibližně 30 palestinských vězňů,“ řekla a připomněla, že Izrael pro tento případ připravil seznam tří stovek palestinských vězňů, kteří by mohli být při výměně propuštěni. „Zároveň izraelská vláda a izraelská armáda velmi silně potvrzují, že po skončení příměří, ať bude trvat čtyři dny, nebo o několik dní déle, budou vojenské operace obnoveny,“ dodala s tím, že cílem Izraele je Pásmo Gazy zbavit vlády Hamásu.

Na otázku, zda nynější vývoj nějakým způsobem změní pohled mezinárodního společenství na legitimitu izraelské operace, velvyslankyně odpověděla, že mezinárodní podpora Izraeli „nikdy není moc silná“. Zdůraznila, že Izrael ze svého pohledu dělá, co musí, aby zbavil Pásmo Gazy Hamásu a vládl „tam někdo jiný, kdo nebude Izrael napadat“, aby Izraelci a zejména obyvatelé vesnic v blízkosti v Pásma Gazy byli do budoucna v bezpečí.

O tom, co se bude dít po konfliktu, se už diskutuje

Možnost diplomatického urovnání konfliktu proto v této chvíli podle velvyslankyně není jiná, než že se Hamás vzdá. Deklarovaným cílem Izraele podle velvyslankyně není fyzická likvidace všech bojovníků Hamásu, ale ukončení jeho vlády, což může mít různé podoby. „Velení Hamásu může z Gazy odejít, může se vzdát, může formálně deklarovat, že vládu předává,“ poznamenala. „To, že je Hamás v palestinské společnosti populární, je velmi smutné a je to důsledkem dlouholeté indoktrinace, včetně dětí ve školách,“ uvedla velvyslankyně. Součástí dlouhodobého řešení proto podle ní musí být i změna výuky v Pásmu Gazy tak, aby „mírové soužití s Izraelem bylo vnímáno jako něco pozitivního a správného“.

Plánování toho, co se bude dít, až konflikt skončí, podle velvyslankyně sice nyní ještě není bezprostředně na pořadu dne, avšak o věci se už diskutuje. „Izrael deklaroval, že Gazu už nechce okupovat, že v Gaze nechce znovu vládnout. Čili tady se zvažuje, a bude to muset být ve spolupráci se Spojenými státy, s Evropskou unií, s mezinárodním společenstvím a arabskými zeměmi, že bude muset být nastolena nějaká mezinárodní správa, přinejmenším na přechodnou dobu,“ míní diplomatka. Zároveň se podle ní mluví o možném návratu palestinské samosprávy do Pásma Gazy. „Všechno jsou to ale spíš předběžné diskuze a úvahy, než že by se připravovalo něco konkrétního,“ uzavřela. (ČTK)