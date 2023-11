Tchajwanským průlivem proplula australská loď, Čína varovala před provokacemi

Tchajwanským průlivem proplula australská válečná loď, oznámilo tchajwanské ministerstvo obrany. Ministerstvo zahraničí Číny, jež považuje Tchaj-wan za svou provincii, vyzvalo „příslušné strany“, aby v Tchajwanském průlivu nepodnikaly „provokativní akce“.

Podle analytika Euana Grahama z Australského institutu pro strategickou politiku citovaného agenturou Reuters šlo o fregatu Toowoomba, jejíž posádku Čína údajně minulý týden ohrozila použitím sonaru.

Nicméně uvedl, že australské námořnictvo posílá svá plavidla do průlivu, který odděluje pevninskou Čínu od ostrova Tchaj-wan, pravidelně, ale nezveřejňuje to. Podle Grahama australské lodě průlivem proplouvají, protože se jedná o nejkratší spojnici mezi Východočínským a Jihočínským mořem. Dnešní cestě australské fregaty by tak podle něj neměl být přisuzován přehnaný význam. „Je to shoda okolností, která by neměla být vykládána tak, že Austrálie tím chce po incidentu se sonarem Číně něco naznačit,“ dodal.

Vztahy mezi Čínou a Austrálií byly v posledních letech velmi napjaté. Tento měsíc ale Anthony Albanese jako první australský premiér po sedmi letech navštívil Čínu, což bylo vnímáno jako známka zlepšování vztahů.

V pondělí nicméně Albanese obvinil čínskou válečnou loď z nebezpečného incidentu, při němž byl podle něj 14. listopadu zraněn australský armádní potápěč. Potápěči se ten den v japonských vodách snažili zbavit lodní šroub fregaty Toowoomba na něm namotaných rybářských sítí. K fregatě se však přiblížil čínský torpédoborec, který použitím sonaru Australany ohrozil. Peking australskou verzi událostí odmítl.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Čínská armáda posílá do blízkosti Tchaj-wanu pravidelně svá letadla a lodě.

Tchajwanským průlivem proplouvají zhruba každý měsíc také plavidla Spojených států, které tím podle svých vyjádření ukazují odhodlání hájit svobodu a otevřenost indicko-pacifické oblasti. (ČTK)