Palestinci zatím nevědí, kdo z jejich lidí bude propuštěn, řekl jeden z organizátorů

Palestinci zatím neznají jména vězňů, kteří mají být propuštěni. Televizi CNN to řekl palestinský představitel Abeer Salman, který se podílí na plánovaném propouštění vězňů. Zítra má být v první skupině propuštěných asi 30 až 35 lidí.

Všichni vězni budou propuštění na kontrolním stanovišti Bejtúnie, které se nachází bezprostředně jižně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu, řekl Qadura Fares, vedoucí palestinské komise pro záležitosti zadržených a bývalých vězňů.

Izrael zveřejnil seznam 300 jmen osob, které mohou být v rámci výměny propuštěny. Převážná většina z nich jsou mladiství muži ve věku od 16 do 18 let, tedy děti podle definice OSN, ačkoli malé části z nich je pouhých 14 let. Podle údajů CNN je na seznamu 33 žen. (CNN)