Bek s rozpočtem školství spokojený není, je podle něj třeba být realisty

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) s rozpočtem školství spokojený není. Zároveň je podle něj potřeba být realisty v tom, co se dá pro školství získat. Řekl to dnes na kulatém stolu pořádaném společností EDUin.

Uvedl také, že ministerstvo bude v příštím roce financovat více úvazků, než tomu bylo letos, ať se udělá jakákoliv změna maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Návrh na snížení maximálního počtu financovaných hodin se nelíbí odborům. Ty na pondělí vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol. Usilují mimo jiné o více peněz pro školství.

„Já nejsem určitě spokojený s rozpočtem, ale na druhé straně to je jedna ze dvou kapitol, které rostou ve chvíli, kdy všichni ostatní klesají, řekl Bek. „Musíme být trochu realisté v tom, co se dá pro školství získat,“ dodal.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek připomněl dohodu, podle které by resort měl v příštím roce získat navíc čtyři miliardy korun z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna. Na otázku účastníků kulatého stolu odpověděl, že do regionálního školství by měly jít z navýšení rozpočtu tři miliardy korun. Ty by měly pokrýt platy nepedagogických pracovníků.

Návrh rozpočtu, který je aktuálně ve Sněmovně, podle Beka počítá s nárůstem platů učitelů i pozic ve školství. Naopak v něm nejsou zahrnuté platy 17 000 nepedagogických pracovníků. Podle ministra je ohroženo maximálně 8000 pozic. Nefinancovaná budou jen místa, která jsou neobsazená, uvedl. Pro asistenty pedagoga budou podle něj v příštím roce platit stejná pravidla jako dosud.

Odbory kritizují i to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků.

Regulací maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu podle Beka v základních školách ubude zhruba 600 míst v nějakém množství škol, na jiných školách místa naopak přibydou. Celkem by tak podle ministra mělo přibýt asi 3000 míst.

„Od podzimu se tam tedy zřejmě objeví regulace, která se bude týkat stovek učitelských míst z těch 75 000 na základkách,“ řekl Bek. Doplnil, že aktuálně nedokáže říct, zda na středních školách ubudou desítky nebo stovka úvazků, čísla podle něj budou známá příští týden.

V úterý po jednání se šéfem školských odborů Františkem Dobšíkem ministr řekl, že by se maximální počet financovaných hodin mohl redukovat na 95 procent dosavadního maxima pro základní i střední školy. Výchozí návrh obsahoval u středních škol regulaci ve výši 85 procent, u základních šlo o 94 procent. (ČTK)