Za úhyn krav v nevhodných podmínkách poslal ústecký soud dva muže do vězení

Ústecký soud poslal jednatele a ředitele farmy v Krušných horách, kde uhynuly stovky krav, na pět a sedm let do vězení. Firma má zaplatit pět milionů korun. Soud zároveň uložil oběma mužům zákaz chovu zvířat po dobu deseti let.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Na farmě Ekochov CMN v Měděnci na Chomutovsku uhynulo od ledna 2021 do jara 2022 nejméně 300 kusů dobytka.

Obžalovaného jednatele společnosti Františka Horna poslal soud na pět let do vězení, řediteli firmy Antonínu Hajzlerovi, který už ve společnosti nepracuje, uložil soud sedmiletý trest. „Je to nespravedlivý, protože to nebylo řádně prošetřeno,“ uvedl po vynesení rozsudku Horn. (ČTK)