UEFA rozlosovala složení play-off o postup na Euro

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) rozlosovala složení tří barážových skupin o postup na mistrovství Evropy. Dvanáct týmů se utká o tři zbývající místa příští rok v březnu. Hrát se bude na jeden zápas bez odvety.

The 6 play-off semi-finals will be played on 21 March 2024 🗓️

The 3 play-off finals will take place on 26 March 2024 🗓️#EURO2024 pic.twitter.com/F2WXObhZIE

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023