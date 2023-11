Sbírka potravin letos vynesla rekordních 1213 tun zboží, v listopadu 718 tun

V letošním jarním a podzimním kole sbírky potravin se dohromady vybralo 1213 tun zboží. Je to nejvíce za desetiletou historii sbírky. V listopadovém podzimním kole se i s on-line sbírkou vybralo rekordních 718 tun zboží, z toho 72 tun drogistického zboží.

Hlavní část sbírky se konala 11. listopadu, kdy mohli lidé darovat potraviny a další zboží ve více než 2000 prodejnách po celém Česku. On-line mohli lidé darovat do úterý. Vybrané zboží putuje do skladů potravinových bank, které ho poté rozdělují s pomocí neziskových organizací mezi potřebné. V tiskové zprávě to uvedly Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), které sbírku organizují. (ČTK)