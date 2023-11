Některé nemocnice předpokládají, že budou muset omezovat péči

Nemocnice v některých krajích počítají s tím, že budou kvůli výpovědím prosincové přesčasové práce lékařů omezovat péči. V jiných krajích výpovědi podle vedení tamních nemocnic provoz zdravotnických zařízení neovlivní a plánované operace nebudou odkládány.

Lékaři po celé republice na podporu svých požadavků na vyšší platy a omezení přesčasové práce odmítají v závěru roku nastoupit do přesčasových služeb v nemocnicích. Zdravotnická zařízení většinou neočekávají ohrožení akutní péče.

Vysočina

Krajské nemocnice na Vysočině předpokládají, že kvůli výpovědím prosincové přesčasové práce lékařů budou omezovat péči. Někde zruší plánované operace, jinde musí lidé počítat s delší čekací dobou v ambulancích. ČTK to řekly mluvčí nemocnic.

Olomoucký kraj

Vedení nemocnic, které ČTK oslovila, shodně tvrdí, že rozhodnutí části lékařů podat výpovědi z dobrovolných přesčasů neovlivní provoz zdravotnických zařízení a plánované operace nebudou odkládány.

Plzeňský kraj

Přesčasové služby v nemocnicích v Plzeňském kraji dosud vypověděly desítky lékařů. Provoz nemocnic by v prosinci ale zatím vážněji neměl být omezen, vyplynulo z ankety ČTK. Fakultní nemocnice v Plzni nevyloučila mírné zkrácení ordinační doby v některých ambulancích a možné částečné omezení provozu připustily i některé krajské nemocnice.

Moravskoslezský kraj

Na omezení plánovaných operací i ambulantní péče se od prosince musí připravit pacienti nemocnic v Moravskoslezském kraji. Důvodem jsou výpovědi přesčasové práce lékařů, vyplývá z informací ČTK.

Královéhradecký kraj

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) a v nemocnicích Královéhradeckého kraje ke středečnímu dopoledni vypovědělo dohody o přesčasech zhruba 550 z asi 1700 lékařů, tedy přibližně 32 procent. Nemocnice v kraji nyní vyhodnocují dopady výpadku přesčasové práce na provoz, některé přistoupí od prosince k omezení plánované neakutní péče, vyplynulo z vyjádření zástupců FN HK a krajských nemocnic.

Středočeský kraj

V pěti nemocnicích zřizovaných Středočeským krajem podalo výpovědi z přesčasové práce v prosinci 325 lékařů, je to zhruba třetina ze všech sloužících. V posledním měsíci roku tak někde budou muset omezit plánované výkony, například v Kolíně odhadují pokles o 15 až 20 procent. Akutní péče by se omezení týkat neměla, nemocnice upravují směnné provozy. Z krajských nemocnic zasáhnou podané výpovědi nejvíce chod nemocnice v Kladně, kde budou namísto šesti operačních sálů v provozu tři nebo čtyři. Na dotaz ČTK to uvedl hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Jihočeský kraj

Některé jihočeské nemocnice mohou od prosince omezit plánované operací. Chod nemocnic by to však nemělo zásadně ovlivnit a pacienti žádnou změnu prakticky nezaznamenají, vyplývá z ankety ČTK.

Karlovarský kraj

Výpovědi lékařů z přesčasů omezí v Karlovarském kraji zřejmě jen provoz dětského oddělení v nemocnici Karlovy Vary. V Karlovarské krajské nemocnici, pod kterou spadá kromě karlovarské nemocnice také chebská, se k výpovědím z dobrovolné přesčasové práce přidaly téměř tři desítky lékařů. S omezením plánované péče se ke konci roku nepočítá, informoval ČTK ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Josef März. (ČTK)