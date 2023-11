Niedermayer: Rozdíly mezi námi jsou. Nemá smysl, aby Vondra předstíral nadšení do snižování emisí

Ministr práce Marian Jurečka má do 15. prosince předložit zákon k důstojné penzi disidentů. Uložila mu to dnes vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj tak kabinet odstranil důvody k protestu signatáře Charty 77 a zakladatele knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda.