V Gaze má začít platit příměří; rukojmí budou propuštěni až v pátek, říká Izrael

Dnes by mělo začít platit čtyřdenní příměří ve válce Izraele s palestinským teroristickým hnutím Hamás, přesný čas zahájení dočasného klidu zbraní a procesu propouštění rukojmí však dosud nebyl oficiálně oznámen.

Izraelský poradce pro národní bezpečnost ve středu pozdě večer uvedl, že rukojmí zadržovaní Hamásem nebudou propuštěni dříve než v pátek. Půjde o první klid zbraní od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Izraelská armáda pak v odvetě začala masivně bombardovat Pásmo Gazy, kde Hamás vládne, a koncem října tam zahájila i rozsáhlou pozemní operaci.

Součástí dohody, kterou pomáhaly vyjednat Katar, Egypt a Spojené státy, je postupná výměna pěti desítek z asi 240 rukojmích držených zejména Hamásem v Pásmu Gazy za 150 Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích. Příměří má trvat čtyři dny a je možné ho prodloužit, a to vždy o den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Na obou stranách mají být propuštěny hlavně ženy a nezletilí, v případě palestinských vězňů jde kromě žen o chlapce ve věku do 18 let. Mezi propuštěnými rukojmími by mělo být i několik Američanů.

Izraelská diplomacie původně očekávala, že první rukojmí získá zpět už dnes, a podle egyptské státní televize měl dočasný klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem vstoupit v platnost už v 09:00 SEČ. Izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi nicméně oznámil, že „propouštění bude zahájeno podle původní dohody mezi stranami, a to nejdříve v pátek“. K odkladu neposkytl žádné vysvětlení, ve zprávě pouze uvedl, že vyjednávání o propuštění rukojmích „celou dobu pokračuje“.

Izraelská veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na oficiálního izraelského činitele oznámila, že dohoda se o 24 hodin opozdí, protože ji dosud nepodepsal Hamás a zprostředkovatelská země Katar. Tento zdroj zároveň dodal, že panuje optimismus, že dohoda bude realizována v okamžiku podpisu.

Rukojmí by pak měli být předáni zřejmě mezinárodnímu Červenému kříži nebo Červenému půlměsíci a z Pásma Gazy by se měli dostat nejprve do Egypta. Během příměří by měly také do Pásma Gazy vjet stovky dalších kamionů s humanitární pomocí, kterých tam Izrael dosud vpustil jen asi 1400. První humanitární pomoc od 7. října se do oblasti s 2,3 milionu obyvateli dostala až 21. října. Před válkou tam přitom jezdilo na 500 kamionů s pomocí denně. (ČTK)