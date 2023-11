Demonstrace na podporu Palestiny se zúčastnilo na 200 lidí

Zhruba 200 lidí se dnes v 17:30 sešlo na pražském Václavském náměstí na demonstraci na podporu Palestinců. Demonstrující apelovali na česká média, aby o situaci v Gaze informovala objektivně. Shromáždění uspořádala iniciativa Ne naším jménem! v centru Prahy posedmé.

Řečníci přečetli prohlášení kritizující nedávné vyjádření ministerstva vnitra o možné trestnosti hesla From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), kvůli čemuž také podali žalobu na pražský magistrát. Dále apelovali na česká média, aby o situaci v Gaze informovala objektivně, což se podle nich neděje.

Heslo From the River to the Sea

Demonstrující si opět přinesli palestinské vlajky, transparenty a řada z nich měla šátky přezdívané „Palestina“. Po zhruba hodině a půl proslovů se shromáždění za skandování propalestinských hesel vydalo na pochod centrem Prahy. Spoluorganizátor akce Zdeněk Jehlička uvedl, že další demonstrace se bude konat příští středu opět v 17:30, a to v Praze a v dalších českých městech.

Jehlička přečetl prohlášení reagující na vyjádření ministerstva vnitra, podle kterého může být používání hesla From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná) za určitých okolností trestným činem. To je podle něj „účelová snaha omezit svobodu slova a svobodu shromažďovací“. Heslo podle něj vyjadřuje solidaritu a empatii s trpícími obyvateli pásma Gazy, zatímco české vláda mlčí. Iniciativa dnes také uvedla, že podala správní žalobu na pražský magistrát, jehož zástupci organizátory informovali, že v případě použití hesla akci rozpustí.

Ověřovat zdroje a nevěřit izraelské propagandě

Další mluvčí hovořili o vztahu médií ke konfliktu v Gaze. Novináři by si podle protestujících měli pečivé ověřovat zdroje a slepě nevěřit izraelské propagandě. Důležitý je podle nich i samotný jazyk, který média používají a který sám v sobě podle nich může nést příklon k jedné straně, v českém případě k Izraeli. Jedna z řečnic například řekla, že i slovo „konflikt“ je zabarvené a objektivně správné označení pro násilí v Gaze ze strany Izraele je podle ní „genocida“.

Ozbrojenci Hamásu 7. října vpadli na území jižního Izraele, kde zabili zhruba 1400 převážně civilistů a další více než dvě stovky lidí unesli do Pásma Gazy. Izrael odpověděl bombardováním Pásma Gazy a pozemní operací na území ovládaném Palestinci, kde podle palestinských úřadů dosud počet smrtelných obětí čítá přes 14 000 lidí. Česká vláda i prezident Petr Pavel ihned po útoku Hamásu jednoznačně podpořili Izrael a jeho právo na sebeobranu proti teroristům. (České noviny)