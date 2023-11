Až milion zaměstnanců se zúčastní pondělní stávky proti vládním krokům

Hodinovým zastavením výroby se do pondělní stávky proti vládním krokům zapojí stovky firem z průmyslu, celkem může jít až o milion zaměstnanců. V různé míře se připojí také více než polovina základních a středních škol v Česku.

Protesty proti konsolidačnímu balíčku chystají rovněž například odboráři České pošty nebo pracovníků v energetice, stávkovat ale neplánují. Balíček, který má vládě pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Opozice opatření kritizuje s tím, že pouze zvyšuje daně.

Podle Fialy je stávka neodůvodněná

Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá stávku za neodůvodněnou. Nerozumí zejména stávce ve školství, kde vláda meziročně zvyšuje rozpočet a učitelům garantuje plat na 130 procentech průměrné mzdy. Podle něj není jasné, co je požadavkem odborů. Očekával by jednání s odbory o budoucnosti školství, tato debata se ale podle něj nevede. „Jim jde o protest a využití složité situace, ve které naše země je, a to pokládám za nezodpovědné,“ řekl Fiala.

Den protestů vyhlásila na pondělí Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). V největší české automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny. Protestující z ranní i odpolední směny budou pracovat o hodinu méně, neodpracovanou hodinu vykážou jako překážku na straně zaměstnance. Na třídě Václava Klementa se od 12:00 uskuteční happening, odboráři na něm očekávají nejméně 8000 zaměstnanců i veřejnost. Podle předáka odborů automobilky Jaroslava Povšíka půjde o největší protest od roku 2015 a má být paralelou na generální stávku.

Velký počet lidí se chystá na demonstraci do Prahy

Předseda odborářského svazu KOVO Roman Ďurčo uvedl, že se v pondělí budou konat meetingy v jednotlivých provozech, ale velký počet členů přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00. Dva autobusy vypraví například z Třineckých železáren, do hlavního města dorazí i lidé z jihlavského výrobce autodílů Bosch Powertrain. Protesty přijedou podpořit i zástupci automobilky Hyundai, v Nošovicích se ale výroba nezastaví.

Ke stávce se připojil například i odborový svaz potravinářů. „Jsme taky naštvaní na vládu a na její ignorování sociálního dialogu,“ řekl předseda nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Tomáš Vančura. Zatím se k protestu přihlásily nižší desítky podniků z potravinářství, postupně se přidávají další. Výrobu zastaví na hodinu nebo méně. Stávku podpořil holding Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Do akce odborů se zapojí i zaměstnanci z dřevařských a lesnických firem nebo podniků, které se věnují vodnímu hospodářství. ČTK to řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství Jaroslava Nestěrová. Stávkové výbory v jednotlivých firmách se podle ní nyní rozhodují o připojení ke stávce. Řada z nich se již rozhodla, uvedla.

Naopak výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý ČTK řekl, že svaz nemá informace o tom, že by se ke stávce některý z jeho členů připojoval. Nezúčastní se ani Federace strojvůdců ČR. Maximálně symbolickou podporu stávkujícím vyjádří odboráři z pražského dopravního podniku, MHD se v pondělí v hlavním městě nezastaví. Stávku nechystají ani odboráři České pošty, členové odborů se však k protestním akcím včetně demonstrace připojí. Protesty podpoří i odborový svaz pracovníků v energetice a chemickém průmyslu, zaměstnanci budou mít například samolepku nebo se podepíší na podpisovém archu.

Více než polovina základních a středních škol v Česku

Stávkovat ale plánuje více než polovina základních a středních škol v Česku. Některé budou celý den zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Připojí se i mateřské školy či 13 fakult veřejných vysokých škol, které hodinovou výstražnou stávkou od 12:00 do 13:00 podpoří požadavky pracovníků v regionálním školství. Část stávkujících pracovníků škol se také zúčastní pochodu v Praze a demonstrace na Malostranském náměstí.

Školské odbory usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) uvedl, že odbory při jednání o výstražné stávce neformulovaly jasný požadavek. V různých prohlášeních a dopisech rodičům podle něj vyslovily řadu obav, které ministr z velké části považuje za neopodstatněné. Ale nestanovily požadavky a podmínky, za kterých by byly ochotny stávku třeba zmírnit. Stávku tak považuje za hotovou věc. „Odbory se tak rozhodly, přestože jsme jim dali garanci, že rozpočet roste ne o čtyři, ale o osm miliard korun meziročně,“ uvedl Bek. (České noviny)