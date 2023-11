FBI vyšetřuje výbuch vozidla Rainbow Bridge jako pokus o terorismus

FBI vyšetřuje výbuch vozidla na mostě Rainbow Bridge mezi Spojenými státy a Kanadou poblíž Niagarských vodopádů jako pokus o teroristický útok. Na místě zemřeli dva lidé, most je nyní uzavřen.

Na záběrech místní televize WKBW je vidět jedno ze stanovišť přechodu v plamenech. Podle místních médií byly ve středu kvůli incidentu s vozidlem na mostě uzavřeny všechny čtyři mezinárodní hraniční přechody v západním New Yorku. (Reuters)

car explosion reported on the rainbow bridge border crossing between usa and canada at niagara falls

pic.twitter.com/IrVtmbY68r

