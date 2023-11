Moskva kritizuje český návrh omezit pohyb ruských diplomatů v Schengenu

Moskva kritizuje český návrh omezit pohyb ruských diplomatů v schengenském prostoru. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharova ho označila za scestný a rusofobní. Dodala, že pokud by byl návrh zrealizován, bude Rusko na situaci reagovat.

Informovala o tom agentura TASS. O české snaze omezit pohyb ruských diplomatů napsal v úterý britský deník Financial Times. Český ministr zahraničí Jan Lipavský prostřednictvím svého mluvčího následně ČTK potvrdil, že Česko s tímto návrhem skutečně přišlo.

Zacharovová uvedla, že českou iniciativu vnímá jako „scestné nápady“. „Zatím je to návrh. Ale vzhledem k tomu, co se děje ve stádu nepřátelských režimů, už to člověka neudivuje. Ale pokud to tak je, tak je to další rusofobní hnutí,“ sdělila.

Česko podle britského deníku požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb pouze v rámci hostitelské země, a nikoli po celém Schengenu. Lipavský k této iniciativě sdělil, že pod diplomatickým krytím se odehrává řada ruských špionážních aktivit. (ČTK)