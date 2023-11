Vláda přijala novelu o digitalizaci v památkové péči a dohledu nad archeologickými výzkumy

Vláda dnes přijala novelu, která umožní digitalizaci v památkové péči a dohled krajů nad archeologickými výzkumy na svém území. O přijetí návrhu informovalo v tiskové zprávě ministerstvo kultury.

„Zavedení evidence památkově chráněných území v základním registru povede k jejich sdílení celou veřejnou správou, umožní moderní způsob jejich aktualizace a zajistí jejich aktuálnost,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Více pravomocí pro kraje

Kraje by díky novele mohly jako vlastníci většiny archeologických nálezů dostat víc pravomocí v dohledu nad archeologickými výzkumy na svém území. Nově by mohly nařízením upravit požadavky na zpracování movitých archeologických nálezů a dokumentace k nim i způsob jejich předání. Měly by mít také možnost kontrolovat činnost organizací, které na jeho území výzkumy provádějí.

Ministerstvo kultury by pak dostalo širší možnost odebírat oprávnění k provádění výzkumů. Nyní tak může učinit při ztrátě odborných předpokladů organizace, nově by se tak mohlo stávat, kdyby firma opakovaně během dvou let nebo závažným způsobem porušovala povinnosti dané zákonem.

Reakce na špatné zkušenosti z praxe

Ustanovení podle autorů návrhu reaguje na špatné zkušenosti z praxe, kdy jsou z archeologických výzkumů do muzeí předávané i problematicky ošetřené archeologické nálezy či nekvalitně provedené dokumentace.

Z hlediska dopadů na práva a povinnosti vlastníků nemovitostí v daných územích a orgány státní správy podle autorů úprava zákona nepředstavuje rozsáhlé dopady, popisují ji jako „v podstatě technickou“. (ČTK)