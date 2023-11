Jordánský král Abdalláh II. míří do Egypta, se Sísím chce jednat o Pásmu Gazy

Jordánský král Abdalláh II. dnes zamířil do Káhiry, kde bude s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím jednat o tom, jak ukončit válku v Pásmu Gazy. S odvoláním na prohlášení jordánského královského dvora o tom informuje agentura Reuters.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle tureckých médií prohlásil, že možná brzy také navštíví Egypt.

Konkrétně se v prohlášení Ammánu hovoří o záměru najít cestu k „ukončení izraelské agrese proti Palestincům“. Rozhovory mezi jordánským monarchou a egyptským prezidentem se tak budou zaobírat otázkou, jak proměnit čtyřdenní přestávku v bojích mezi Izraelem a Hamásem, domluvenou v rámci dohody o propuštění rukojmích, na trvalé ukončení války.

O možné návštěvě Egypta dnes hovořil také turecký prezident Erdogan. Novinářům v letadle na cestě zpět z Alžírska řekl, že muslimský svět musí jednat v duchu jednoty a solidarity s Pásmem Gazy. „Možná si co nejdříve naplánuji cestu do Egypta,“ uvedl. „Budeme mluvit o krocích, které můžeme podniknout, a o tom, jak můžeme pomoci s evakuací pacientů,“ dodal. Agentura Reuters v této souvislosti píše, že přes Egypt bylo z Pásma Gazy do Turecka přepraveno již mnoho pacientů z Pásma Gazy. „Musíme Izrael přimět, aby dodržoval mezinárodní právo a zodpovídal se za své činy,“ podotkl Erdogan s tím, že je třeba zajistit klid zbraní a doručit do Pásma Gazy dostatek pomoci potřebné k obnově města.

Turecké ministerstvo zahraničí mezitím dnes označilo dohodu o propuštění části rukojmích zadržovaných Hamásem za „pozitivní vývoj“. Zároveň vyjádřilo naději, že dočasné přestávky v boji povedou k trvalému konci konfliktu. (ČTK)