Američané podezírají Indii ze zapojení do plánování atentátu na opozičníka, uvádí FT

Americká vláda varovala Indii kvůli podezření, že byla zapojená do neúspěšného plánu zavraždit ve Spojených státech jistého sikhského separatistu. Napsal to dnes deník Financial Times (FT), který se odvolává na vícero informovaných zdrojů.

Zjištění přichází pět měsíců po vraždě jiného sikhského předáka v Kanadě, s níž kanadská vláda tu indickou spojovala.

V americkém případě byl podle zdrojů FT terčem Gurpatwant Singh Pannun, který má americké i kanadské občanství. Stejně jako v červnu zavražděný Hardeep Singh Nijjar působí v organizaci Sikhs for Justice, která je součástí hnutí volajícího po vzniku samostatného sikhského státu Chálistán v oblasti indického Paňdžábu.

Nejmenované osoby, které o kauze promluvily, neuvedly, zda údajný plánovaný atentát překazily americké bezpečnostní složky, nebo zda podezřelí plán opustili poté, co se Washington v této souvislosti obrátil na Dillí. Jeden z anonymních zdrojů obeznámených s případem uvedl, že americký protest přišel po červnové návštěvě indického premiéra Naréndry Módího v USA.

Kanadská vláda s podobným tvrzením vystoupila veřejně poté, co byl Nijjar 18. června zabit před sikhským chrámem ve městě Surrey v provincii Britská Kolumbie. Kanadský premiér Justin Trudeau v září uvedl, že tajné služby mají důvěryhodné informace spojující s vraždou indickou vládu. Ta podíl na Nijjarově násilné smrti odmítá.

Nové zjištění FT zatím Indie nekomentovala, oficiální vyjádření rovněž odmítly poskytnout americké ministerstvo spravedlnosti i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Podle informací deníku již Washington o věci informoval některé své spojence. Kromě toho američtí prokurátoři předložili soudu v New Yorku prozatím tajné obvinění alespoň jednoho podezřelého. Kdy by mohl být dokument zveřejněn, není jasné. (ČTK)