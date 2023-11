Izrael očekává, že Hamás propustí první rukojmí z Pásma Gazy ve čtvrtek

Izrael očekává, že na základě dohody o čtyřdenním příměří získá ve čtvrtek zpět první rukojmí, které zadržuje teroristické palestinské hnutí Hamás. Podle agentury Reuters to dnes řekl ministr zahraničí Eli Kohen, který odmítl potvrdit dřívější zprávy, že proces začne v pět hodin ráno místního času (04:00 SEČ).

Izraelská vláda dnes nad ránem schválila dohodu o čtyřdenním příměří s Hamásem výměnou za osvobození zhruba 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izrael zároveň podle Hamásu propustí 150 vězněných Palestinců a umožní přísun humanitární pomoci do Gazy. Katarské ministerstvo zahraničí, které dohodu pomohlo vyjednat společně s Egyptem a USA, dříve uvedlo, že termín začátku příměří by měl být znám do 24 hodin.

Na svobodu se má v první vlně dostat 30 dětí, osm matek a 12 dalších žen držených Hamásem, uvedl Haarec. Hamás by měl zajatce propouštět postupně, přibližně 12 či 13 denně.

Izrael dnes zveřejnil seznam 300 palestinských vězňů, kteří by mohli být propuštěni v rámci dohody. Nejprve hodlá propustit 150 Palestinců, většinou nezletilých chlapců a žen, výměnou za 50 rukojmí, poté by mohl osvobodit další zadržované, pokud Hamás propustí další zajatce. Zveřejnění seznamu dává veřejnosti možnost odvolat se proti propuštění konkrétních vězňů do 24 hodin Tato lhůta vyprší ve čtvrtek v pět ráno místního času.

Hamás dříve sdělil, že zadržuje asi 210 z přibližně 240 rukojmích unesených z Izraele během útoku 7. října. Další radikální skupina Palestinský Islámský džihád (PIJ), která se na útoku podílela, údajně zadržuje zbytek rukojmích.

Hlavní izraelské sdružení zastupující rodiny rukojmích v Pásmu Gazy dnes uvedlo, že je propuštěním části zajatců „velmi potěšeno“. „Zatím nevíme přesně, kdo a kdy bude propuštěn,“ uvedla ale organizace. (ČTK)