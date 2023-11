Ministry mrzí nadcházející stávka ve školství. Připomněli, že učitelé mají jako jediní zaměstnanci garantovaný příjem vůči průměrné mzdě. Stávka je naplánovaná na 27. listopad a pořádají ji školské odbory, které tak usilují hlavně o více peněz pro školství na příští rok.

„Mě to hodně mrzí. Já bych si moc přál, aby si ještě školské odbory s panem ministrem (školství Mikulášem Beken, STAN) sedly,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj by bylo vhodné dalšími jednáními stávce zabránit. Hladík ale zároveň připomněl nastavení platů ve školství. „Učitelé jsou jediní zaměstnanci státu, kteří mají garantovaný příjem v kontextu průměrné mzdy,“ řekl.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) zdůraznil, že kapitola ministerstva školství je jednou z mála, v níž návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá s meziročním nárůstem. Vyjádřil také přesvědčení, že ministerstvo školství jednalo s odbory poctivě. „Vláda považuje školství za svou prioritu,“ řekl.

Podle Hladíka kabinet usiluje o to, aby se nesnížila kvalita vzdělávání. „Je skvělé, když může být (ve školách) individuální přístup k dětem, toto určitě chceme zachovat,“ sdělil.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by byla ohrožena existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. (ČTK)