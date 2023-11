Sam Altman se vrací do čela OpenAI, sdělila společnost s odkazem na dohodu

Sam Altman se podle společnosti Open AI vrací do jejího čela. Představenstvo společnosti, k jejímž produktům patří známý ChatGPT, generálního ředitele Altmana před pěti dny vyhodilo, což vyvolalo nevoli investorů i zaměstnanců. Společnost dnes ráno na X oznámila, že bylo dosaženo dohody, podle níž se Altman do funkce ředitele vrátí. Na podrobnostech dohody se podle ní pracuje.

Dohoda podle vyjádření firmy obsahuje částečnou obměnu představenstva. To má podle společnosti pracovat ve složení Bret Taylor (předseda), Larry Summers a Adam D’Angelo.

Původní představenstvo, které Altmana propustilo, tvořili čtyři lidé: Ilya Sutskever, Adam D’Angelo, Helen Toner a Tasha McCauley.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

