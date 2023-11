Stávka škol platí, jednání s ministrem dohodu nepřineslo, řekl šéf odborářů

Celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol naplánovaná na 27. listopadu platí. Jednání předsedy školských odborů Františka Dobšíka s ministrem školství Mikulášem Bekem dohodu nepřineslo, řekl Dobšík. Bek uvedl, že rozpočet českého školství na příští rok se nezvýší a rozhodnutí o protestu je na odborech.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc, podle školských odborů i tak chybí v resortním rozpočtu téměř osm miliard korun.

Bek dnes odpoledne jednal o možnosti zvýšit rozpočet školství na příští rok s ministry ekonomických resortů. Po jednání s Dobšíkem zopakoval, že vláda je připravená zvážit převedení čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna, dodal.

„Vysvětlovali jsme si ty naše přístupy a postoje, bohužel pan ministr s nějakým ještě dofinancováním pro příští rok kromě toho příslibu z těch nespotřebovaných výdajů na vládě neuspěl,“ řekl ČTK Dobšík.

Vládní koalice se podle Beka pokusí urychleně novelizovat školský zákon tak, aby obsahoval další zmocnění pro nařízení vlády, kterým se nastavuje financování regionálního školství pomocí maximálního počtu hodin financovaných ze státního rozpočtu. Novela by podle něj v budoucnu měla umožnit vládním nařízením regulovat tempo, jímž se zvyšují úvazky ve školách, které nevyužívají stanovená maxima financovaných hodin.

Zároveň by novela mohla umožnit zvyšování maxima v konkrétních případech, nikoliv plošně. „Usilujeme o to, aby bylo možné zvýšit ty maximální počty úvazků ve školách ve specifických případech. Například ve školách, které pracují v socioekonomickém prostředí, které je komplikovanější,“ řekl Bek. Zvyšovat by chtěl maxima i pro školy, které mají vysoký podíl cizinců mezi svými žáků, nebo pro školy, které vzdělávají více nadaných žáků a mají pro ně specifické podmínky.

Dobšík předpokládá, že po stávce budou odbory s ministerstvem o vládním nařízení, které upravuje maximální počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu (PHmax), dál jednat.

Kolem nařízení vlády o maximálním počtu financovaných hodin podle Beka panuje celá řada nedorozumění. Redukce podle něj nepovede k ohrožení kvality vzdělávání na školách, k likvidaci malých škol ani k ohrožení asistence ve školách.

„Očekávám, že budeme moci navrhnout ve finální podobě toho nařízení hranici toho nového nastavení na 95 procentech (dosavadního maximálního počtu financovaných hodin) pro základní i střední školy. Ten výchozí návrh obsahoval u středních škol regulaci ve výši 85 procent,“ řekl Bek. Dodal, že plošná regulace je u středních škol obtížnější nejen z hlediska typu škol, ale i z hlediska organizace odborného výcviku. Zda je tento návrh akceptovatelný, bude Dobšík řešit s řediteli škol. U základních škol původní návrh předpokládal snížení maximálního počtu financovaných hodin o šest procent.

Odbory chystanou stávkou usilují nejen o více peněz pro školství na příští rok. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. (ČTK)