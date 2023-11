Izraelská vláda bude hlasovat o klidu zbraní, plán počítá s propouštěním rukojmí

Izraelská vláda začala večer projednávat plán, který počítá s přestávkou v bojích s teroristickým hnutím Hamás výměnou za propuštění většího počtu rukojmích. Premiér Benjamin Netanjahu podle listu Haarec zdůraznil, že klid zbraní neznamená konec války. Tu Izrael podle jeho slov nezastaví, dokud Hamás nezničí.

Hamás bude v rámci rýsující se dohody zajatce propouštět postupně, přibližně po 12 či 13 denně, řekl dnes odpoledne listu The Times of Israel (ToI) nejmenovaný izraelský vládní zdroj. Doplnil, že v rámci dohody Izrael nepropustí žádné palestinské vězně, kteří byli odsouzeni za vraždu. Americký prezident Joe Biden dnes prohlásil, že osvobození rukojmích je velmi blízko a že o to Spojené státy usilují už několik týdnů.

Nejmenovaný americký představitel, na kterého se odvolává agentura Reuters, řekl, že se Izrael chystá schválit dohodu, která počítá s propuštěním 50 lidí unesených Hamásem výměnou za osvobození 150 palestinských vězňů a čtyř až pětidenním příměřím. Základní obrysy dohody jsou podle zdroje jasné, ale nic není definitivní, dokud nebude schválena. „Jsme velmi, velmi velmi blízko,“ řekl později dnešní den Biden novinářům o možném propuštění až desítek rukojmích.

Dnes večer v Izraeli zasedal nejprve úzký válečný kabinet, pak širší bezpečnostní kabinet a nyní začala jednat vláda. Premiér Netanjahu v úvodním proslovu řekl, že Izrael válku po příměří nezastaví. „Jsme ve válce a budeme v ní pokračovat, dokud nedosáhneme všech svých cílů. Zničíme Hamás, osvobodíme všechny naše unesené a pohřešované a zajistíme, že v Gaze nebude žádná strana, která by představovala hrozbu pro Izrael,“ řekl. Americký prezident Biden podle Netanjahua pomohl dohodu vylepšit tak, aby počítala s propuštěním většího počtu rukojmích.

Člen válečného kabinetu a ministr bez portfeje Benny Ganc v úvodu zasedání vlády řekl, že obsah dohody je „těžký a bolestný z lidského hlediska, ale je to správná dohoda“.

Podle ToI dohodu o rukojmích podpoří většina 38členného kabinetu, navzdory nesouhlasu krajně pravicových stran Náboženský sionismus a Židovská síla (Ocma Jehudit).

Hamás uvedl, že zadržuje asi 210 z přibližně 240 rukojmích unesených z Izraele během krvavého útoku 7. října. Další radikální skupina Palestinský Islámský džihád (PIJ) údajně zadržuje zbytek rukojmích.

Hamás podle ToI propustí nejméně 50 izraelských zajatců, zejména žen a dětí, výměnou za čtyřdenní klid zbraní a propuštění 150 až 300 palestinských vězňů. Podle listu Haarec bude propuštěno 30 dětí, osm matek a 12 dalších žen. V Pásmu Gazy je podle Haarecu zadržováno více než 30 rukojmích mladších 18 let a nejméně 13 matek, které byly uneseny spolu s dětmi. Dohoda podle ToI také počítá s dovozem paliva a zboží do Pásma Gazy. Izrael naopak obyvatelům izolované oblasti neumožní vrátit se na sever pásma, kde armáda pokračuje v ofenzivě.

Podle zdroje ToI bude Izrael výměnou za rukojmí propouštět palestinské vězeňkyně a mladistvé, kteří se pak vrátí do míst svého bydliště, mimo jiné ve východním Jeruzalémě a na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelský bezpečnostní kabinet, jenž dnes večer zasedá, podle zdroje s obsahem dohody souhlasí.

Zdroj ToI také upřesnil, že palivo bude do Pásma Gazy dodáváno pouze v době klidu zbraní. Izraelská armáda během šestihodinového okna v rámci příměří nebude nad Pásmem Gazy používat drony shromažďující zpravodajské informace. Izraelská tajná služba Šin Bet bude ovšem sbírat zpravodajské informace i během přestávek v boji. (ČTK)