MF hledá šest mld. potřebných k změně rozdělování daní mezi kraji, řekl Bartoš

Vláda podle vicepremiéra Ivana Bartoše souhlasí se změnou přerozdělování sdílených daní mezi kraji. Nemá ale zhruba šest miliard korun, které by zajistily, aby některé regiony na novém systému netratily.

Po dnešním jednání hejtmanů se zástupci vlády novinářům řekl, že se nicméně rýsuje řešení, a to v rozdělení sumy do více let. Hejtmany ministři také informovali o jednáních týkajících se chystaných protestů ve zdravotnictví a školství a ujistili je, že budou první, kdo bude o případných dohodách s odbory informován.

Vláda se v posledních týdnech postupně postavila neutrálně k šesti krajským návrhům na zvýšení podílu regionů na výnosu z daní a na změnu rozdělení peněz mezi jednotlivé kraje. Podíl krajů na sdílených daních by se podle nich od příštího roku zvýšil z 9,78 procenta na 10,8135 procenta. Zároveň by se měla stanovit kritéria, podle nichž by se každý rok určoval podíl peněz pro jednotlivé kraje podobně, jako je tomu při rozdělování části daňového výnosu obcím. Iniciativa by podle vlády zatížila státní rozpočet o více než deset miliard korun.

O změnu usiluje šest ze 14 regionů, které zastupují hejtmani z koaličních i opozičních stran. Podle Bartoše bude koalice o návrzích připravena jednat, až bude jasné, jak zajistí potřebnou vyrovnávací sumu.

Jako poslední probírala vláda návrh z Karlovarského kraje, který v důvodové zprávě uvedl, že současný systém rozdělení peněz má řadu nedostatků. Argumentoval tím, že současná pravidla byla nastavena před dvěma desítkami let a nezohledňují změny v počtu obyvatel jednotlivých krajů, změny zdravotních služeb, dopravy ani školství. Usiluje o to, aby si změnou rozpočtového určení daní žádný z regionů nepohoršil proti současnosti. To by mělo zajistit zvýšení podílu krajů na celostátním inkasu daní o 0,6192 procentního bodu. Zbývající růst o 0,4143 procentního bodu představuje zahrnutí čtyř miliard korun na silnice druhých a třetích tříd do pravidelných příjmů krajů. V současnosti kraje o tyto peníze musí pravidelně žádat Státní fond pro rozvoj dopravní infrastruktury, což podle regionů omezuje možnosti systémového plánování péče o tyto silnice.

Zákon o rozpočtovém určení daní stanovuje rozdělení peněz vybraných na takzvaných sdílených daních mezi stát, kraje a obce. Další pravidla potom nastavují rozdělení peněz mezi jednotlivé regiony. Mezi sdílené daně patří DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Na kraje od roku 2021 připadá 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob. (ČTK)