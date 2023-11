Zdravotnické odbory se připojí k hodinové stávce, v akutní péči symbolicky

Zdravotnické odbory se v pondělí 27. listopadu připojí k hodinové stávce. V akutní péči, kde nebude možné práci na hodinu přerušit, se přidají symbolicky a protestující budou označení samolepkou.

Sdělila to předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Podle dnešního vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která sdružuje 270 000 odborářů z 31 oborových svazů, se jich do stávky zapojí asi polovina.

„Členové se připojí k jednohodinové výstražné stávce. To znamená, že to proběhne v jednotlivých nemocnicích. Tam, kde to není možné v akutní péči, bude symbolická. V ambulancích, kde to možné bude, posunou pacienty, ale na stejný den,“ uvedla. Tam, kde jsou v nemocnicích odborové organizace sdružené do svazu, tam se podle ní k protestu připojí.

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci.

Ve zdravotnictví část lékařů navíc bude v protestech pokračovat v prosinci. Kvůli neshodám s ministerstvem zdravotnictví ohledně zvyšování platů trvají na výpovědích z přesčasové práce. Omezená by tak podle nich mohla být plánovaná péče ve většině nemocnic, protestujících lékařů je více než 6100 z 22 000. Podle zástupců těchto lékařů se ale na službách odpoledne či přes noc podílí jen asi 13 000 z nich. (ČTK)