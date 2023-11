Berbrova obhajoba zpochybňuje dohody o vině a trestu, bývalý delegát přiznal přijetí úplatku

Obhajoba bývalého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Romana Berbra zpochybňuje čtyři uzavřené dohody o vině a trestu. Bývalý delegát Miroslav Skála dnes zopakoval, že v roce 2019 přijal úplatek.

Berbr se u plzeňského soudu s dalšími lidmi zpovídá z podezření z rozsáhlé korupce ve fotbale. Soud v září schválil dohody o vině a trestu, které se státním zástupcem uzavřeli bývalí rozhodčí Tomáš Grímm a Marek Janoch, bývalý fotbalový delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský.

Soudem schválené dohody jsou podle Berbrova obhájce Lukáše Bohuslava nezákonné kvůli formálním i materiálním chybám, kterých se soud při jejich schvalování údajně dopustil. Soud se podle něj dopustil chyb ve dvou kategoriích, které Bohuslav demonstroval na Grímmově dohodě.

Chyba byla podle právníka například v tom, že podle zákona měl soud vydat dva výroky – výrok o dohodě o vině a trestu a současně samotný výrok o vině a trestu. Soud ale oba výroky spojil. Další pochybení vidí Bohuslav v tom, že soud zasáhl do textu dohody, kterou uzavřel státní zástupce s Grímmem, změnil část formulace a následně tedy schválil dohodu, která nebyla mezi žalobcem a obžalovaným sjednána.

„Soud je tady pouze od toho, aby dohodu schválil nebo neschválil, ale ne aby do ní zasahoval. On je rozhodčí, garant, pojistka, ale nesmí do té dohody o vině a trestu věcně zasahovat,“ uvedl Bohuslav. Podle přepisu nahrávky ze zářijového hlavního líčení i státní zástupce připustil, že byly přijaty drobné změny a reformulace dohody.

Další pochybení spatřuje Bohuslav v tom, že soud nepoložil Grímmovi sérii otázek, které přímo ukládá trestní řád. Otázky mají prokázat, že obžalovaný ví, co dělá, když sjednává dohodu.

Chyby soudu jsou podle Berbrova právníka vážné zejména u Grímma, který je spolupracujícím obviněným. Soud ho tento týden předvolává už jako svědka, aby v případu údajné fotbalové korupce vypovídal. V květnové výpovědi ještě jako obžalovaný Grímm přiznal přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů.

Skála přiznal přijetí úplatku

Před plzeňským okresním soudem dnes znovu stanul bývalý delegát Miroslav Skála, nyní ne jako obžalovaný, ale v roli svědka. Ve výpovědi zopakoval, že přijal úplatek od rozhodčího Tomáše Grímma, nic dalšího si údajně nepamatuje.

Skála ještě jako obžalovaný uvedl, že v květnu 2019 si vzal od Grímma šest tisíc. „Grímm mi řekl, že za tři body dostanu šest tisíc,“ zopakoval Skála. Doplnil, že obnos mu slíbil před utkáním, po jeho skončení odměnu dostal. Nikdo další u domluvy prý nebyl. „Už si z toho zápasu moc nepamatuji,“ dodal.

Bývalého delegáta potrestala už v roce 2019 Etická komise FAČR. V září mu pak plzeňský okresní soud udělil podmínku, zákaz činnosti na čtyři roky a také peněžitý trest ve výši 48 tisíc korun.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy. (ČTK, Sport)