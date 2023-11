Fotbalisté budou při losu Eura ve třetím koši, vyhnou se Slovensku či Nizozemsku

Čeští fotbalisté budou při prosincovém losu skupin nadcházejícího mistrovství Evropy ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. Vyhnou se Slovensku, Nizozemsku či Skotsku. Rozdělení kvůli večerním dohrávkám kvalifikace zatím není kompletní.

Díky včerejší výhře 3:0 nad Moldavskem se národní tým dostal do třetího koše. Pokud by jen remizoval, což by mu k postupu také stačilo, figuroval by v nejslabším čtvrtém koši. Ve třetím koši stejně jako Češi budou Slováci, Nizozemci, Skoti a Slovinci, o posledním, šestém týmu se rozhodne dnes večer.

Ve čtvrtém koši také budou tři vítězové z play-off, kam se kvalifikují na základě umístění v Lize národů. O poslední přímé postupové místo z kvalifikačních skupin se dnes na dálku mezi sebou utkají Chorvatsko a Wales.

Rozdělení do košů pro los mistrovství Evropy:

Koš 1: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie.

Koš 2: Maďarsko, Dánsko, Albánie, Rakousko.

Koš 3: Skotsko, Slovinsko, Slovensko, Česko, Nizozemsko.

Koš 4: Srbsko, tři vítězové z play off.

Dosud nezařazené nebo neznámé týmy: Turecko, Rumunsko, Švýcarsko, Itálie, Chorvatsko/Wales.

Skupinová fáze šampionát se bude losovat 2. prosince od 18.00 v Hamburku. Turnaj má stejný formát jako předešlé mistrovství, celkem 24 účastníků bude rozděleno do šesti čtyřčlenných skupin, do vyřazovací fáze postoupí vždy první dva týmy tabulky a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst.

Šampionát začne 14. června a bude ho hostit deset německých měst. Češi si zahrají na osmém Euru v řadě, FAČR za účast reprezentace získá prémii v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun. Národní tým se na turnaji představí s novým trenérem, dosavadní kouč Jaroslav Šilhavý po zápase s Moldavskem skončil. (Livesport, ČTK)