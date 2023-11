Nejdřív se mu ulevilo, že je dcerka mrtvá. „Lepší než být v rukou Hamásu,“ plakal v kibucu. Měsíc nato zjistil, že žije v zajetí

Izraelskému otci v kibucu řekli, že našli mrtvé tělo jeho osmileté dcery. „Byla to úleva při představě, co by jí udělal Hamás,“ plakal Thomas Hand. Po čtyřech týdnech ale dostal šokující zprávu: Emily žije a je v zajetí Hamásu v Gaze.

